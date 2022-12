Benjamin Kienböck – eine Erfolgsgeschichte

Benjamin Kienböck wurde im Herbst 2021, als bisher erster Schachspieler überhaupt, im Sportgymnasium Dornbirn, Zweig 03 Spitzensportbereich, aufgenommen.

Wach im Geist ist er auch körperlich fit und hat alle im Aufnahmetest vorgegebenen Limits erreicht. Im Bereich Schach hat er sich schon in ganz jungen Jahren österreichweit einen Namen gemacht. So wurde er 2014 österreichischer Vizemeister in der Altersklasse U8, 2016 österreichischer Meister in der Altersklasse U10 und 2018 österreichischer Meister in der U12. Neben diversen europäischen Meisterschaften wurde er auch schon mehrfach zu Weltmeisterschaften entsandt, so 2015 zur U10-WM, 2016 ebenfalls zur U10-WM und 2022 zur U16-WM. 2022, im Alter von 15 Jahren, holte sich Benjamin auch den Titel Vorarlberger Landesmeister bei den Herren.