Benjamin Karl holt sich Weltcup-Sieg in Blue Mountain

Benjamin Karl hat auf der letzten Weltcup-Station der Raceboader vor der WM mit einem Sieg aufgezeigt. Der Niederösterreicher holte sich am Donnerstag den ersten von zwei Parallel-Riesentorläufen im Blue Mountain Resort in der kanadischen Provinz Ontario. Karl war im Saisonverlauf davor nicht über Viertelfinal-Teilnahmen hinausgekommen. Sabine Schöffmann wurde bei den Frauen nach dem Sieg im kleinen Finale gegen Claudia Riegler Dritte. Die Schweizerin Ladina Jenny gewann.

"Mein erstes Podium in diesem Jahr, gleich ein Sieg. Aber es war so hart heute", sagte Karl in einer ersten Reaktion. Die Schneeverhältnisse seien schwierig gewesen, dazu herrschte zunehmend schlechte Sicht. "Es war einer meiner härtesten Läufe", sagte Karl über das Finale. Der in Osttirol lebende Karl hält nun bei 19 Einzelsiegen im Weltcup.