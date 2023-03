Benfica stürmt mühelos ins Champions-League-Viertelfinale

Benfica Lissabon hat in souveräner Manier den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League fixiert. Die von Ex-Salzburg-Trainer Roger Schmidt gecoachten Portugiesen gewannen das Achtelfinal-Rückspiel gegen Club Brügge am Dienstagabend vor eigenem Publikum klar mit 5:1 und behielten nach dem Auswärts-2:0 gesamt gar mit 7:1 die Oberhand. Benfica steht zum zweiten Mal in Folge unter den besten acht Teams, 2022 war dann gegen Liverpool (1:3/3:3) das Aus gekommen.

Die Portugiesen hatten den Grundstein für den Aufstieg schon in Belgien gelegt und machten nun kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag endgültig alles klar. Rafa Silva schloss nach einem 70-Meter-Sprint und perfektem Konter nach Zuspiel von Goncalo Ramos zum 1:0 (38.) ab. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glänzte der Assistgeber dann nach Joao-Mario-Vorarbeit selbst als Vollstrecker. In der 57. Minute schnürte der portugiesische Teamstürmer nach Grimaldo-Vorarbeit seinen Doppelpack.

Für die Belgier kam es aber noch viel bitterer. Joao Mario (71.) traf vom Elfmeterpunkt und damit im fünften Champions-League-Spiel in Folge. Zudem trug sich auch David Neres (77.) noch in die Schützenliste ein. Als Schlusspunkt gelang den Gästen zumindest noch der Ehrentreffer, der auf das Konto von Björn Meijer (87.) ging. Schmidt darf sich nun erstmals in seiner Trainerkarriere im April im Viertelfinale der "Königsklasse" versuchen. Die Auslosung geht am 17. März über die Bühne.