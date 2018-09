Benefizveranstaltung: Hilfe für Tschernobyl-Kinder

Tanz, Gesang und russische Spezialitäten die Zutaten für einen unvergesslichen Abend

Dornbirn Russinka, der russisch-ukrainische Gesangsverein aus Vorarlberg lud zur Benefizveranstaltung ein. Bei freiem Eintritt kamen die Besucher in den Pfarrsaal um ein wundervolles Konzert mit russischen Volksliedern zu genießen. Die Tanzschule Dancehall begeisterte mit ihrer Tanz Performance und auch für das leibliche Wohl war mit russischen Spezialitäten bestens gesorgt.

„Der Atomreaktorunfall von Tschernobyl in der Ukraine liegt mittlerweile über 30 Jahre zurück. Die Menschen und besonders die Kinder, die in der stark verstrahlten Zone leben, haben aber nach wie vor massiv unter den Auswirkungen der Katastrophe zu leiden“, so die Initiatorin der Privatinitiative Elfi Meusburger.