Benefizkonzert rückt näher

Am kommenden Samstag lädt Hans Günther Lutz wieder zum Konzert.

Dornbirn. „Fünf Länder – ein Konzert“, heißt es am 22. September in der St. Martinskirche in Dornbirn. Neben musikalischem Genuss, steht dabei vor allem der soziale Gedanke im Mittelpunkt. Konzertorganisator Hans Günther Lutz hofft, dass viele Besucher wieder dafür sorgen, dass er mit dem eingenommenen Spendenerlös wieder Gutes bewirken kann. Seit Wochen ist er unermüdlich im Einsatz, um die Werbetrommel zu rühren. „Leider konnte ich noch nicht alle Karten verkaufen und hoffe, dass bis zum Wochenende noch einige Gäste dazukommen“, so Lutz, der die Karten des Öfteren und gerne auch persönlich mit dem Fahrrad zustellt.