Benefizkonzert in St. Konrad

Am vergangenen Sonntag, dem 2. Dezember 2018, fand das traditionelle Benefizkonzert zugunsten des Hilfswerks der Stadt Hohenems in der Pfarrkirche St. Konrad statt.

Nach dem Orgel-Intro von Hilmar Häfele begrüßte Bürgermeister Dieter Egger die anwesenden Gäste, ehe das Ensemble „CelleArte“ der tonart Musikschule in das Konzert einführte. Begleitet von weihnachtlichen Geschichten und Gedichten durch Markus Hofer sorgten außerdem ein Gitarren-Duo der tonart Musikschule, Ramona Häfele und Christa Wehinger, das Weihnachtsensemble der Bürgermusik sowie der Gesangverein Hohenems für besinnliche Stimmung unter den Besuchern.

Der Dank gilt allen Beteiligten an diesem wunderbaren Konzertabend, konnte so doch ein Spendenbetrag von über 950 Euro gesammelt werden.