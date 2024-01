Benefizkonzert für Ukraine am 21. Februar in Wien

Der Verein "All for Ukraine" veranstaltet am 21. Februar unter dem Titel "United for Ukraine" ein Benefizkonzert in der Wiener Stadthalle. Der Eintritt zum Event, bei dem heimische und ukrainische Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne stehen werden, ist nach persönlicher Vorreservierung gratis. Mit dabei sind u.a. die ukrainische Song-Contest-Gewinnerin aus 2016, Jamala, die österreichische Sängerin Ina Regen oder der Austro-Isländer Thorsteinn Einarsson.

Man wolle "ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit" setzen, teilten die Veranstalter am Montag via Aussendung mit. Rund um den Benefizgig für das kriegsgebeutelte Land werde zu Spenden für "Nachbar in Not" aufgerufen. "Wir möchten die Menschen in Österreich weiterhin zur Solidarität mit der armen ukrainischen Bevölkerung aufrufen", wird Vereinspräsident Cornelius Granig zitiert. Im Line-up vertreten sind außerdem die ukrainischen Popstars Tina Karol und Zlata Ognevich, während aus Österreich Bands wie Alle Achtung, King & Potter und die Sängerin Anna-Sophie auftreten. ORF 1 wird laut Aussendung das Konzert am 23. Februar (22.45 Uhr) und damit eine Nacht vor dem sich zum zweiten Mal jährenden Einmarsch Russlands in die Ukraine ausstrahlen.

(S E R V I C E - Reservierung für Gratis-Tickets unter )