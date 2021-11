Benachbarte Corona-Hochrisikogebiete und die Folgen für Bayern

Die Einstufung von fast ganz Österreich und Tschechien als Corona-Hochrisikogebiete macht auch den Regionen auf bayerischer Seite zu schaffen. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. Ausnahmen gelten im Rahmen des sogenannten kleinen Grenzverkehrs.

Auch das Landratsamt Cham verwies auf die ab Sonntag geltenden Regeln im kleinen Grenzverkehr. Demnach müssen nicht geimpfte Berufspendler bei Kontrollen nachweisen können, dass sie zweimal pro Woche getestet und nicht infiziert sind, wie es in einer Mitteilung hieß. Zum Nachweis der Stellung als Berufspendler sei wie bisher eine Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig. Geimpfte und Genesene seien im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs mit entsprechendem Nachweis von der Anmelde-, Quarantäne- und Testpflicht ausgenommen

Der Kiefersfeldener Bürgermeister Hajo Gruber sagte, es werde schwieriger, die Grenze zu passieren. Für die grenznahen Orte bringe das wesentliche Einschränkungen. "Das trifft die Gastronomie. Das trifft den Einzelhandel", sagte Gruber, dessen Gemeinde eng mit Kufstein in Österreich verwoben ist. "Man ist ja auch zusammengewachsen. Es gibt Freundschaften und familiäre Beziehungen."

Die Bundespolizei werde die verschärften Einreiseregeln "im Rahmen unserer normalen Aufgabenbestimmungen" kontrollieren, sagte ein Sprecher in München. An den Grenzen zu Österreich und Tschechien fänden bereits Kontrollen statt. Dabei werde künftig auch überprüft, ob die Reisenden Impf-, Genesenen- oder Testnachweise vorlegen können. "Das hat vorher funktioniert und wird auch jetzt funktionieren", sagte der Sprecher. Verzögerungen für Autofahrer seien möglich, "das kommt aber vor allem auf die Verkehrsdichte an".