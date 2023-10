Belvedere rechnet 2023 mit neuem Besucherrekord

Das Belvedere rechnet heuer mit einem neuen Besucherrekord. Insgesamt werden für die drei Standorte - Oberes Belvedere, Unteres Belvedere und Belvedere 21 - bis Jahresende rund 1,8 Mio. Besucherinnen und Besucher erwartet, womit der bisherige Bestwert aus 2019 (1,7 Mio. Gäste) übertroffen wird. Allein im Oberen Belvedere gibt es mit prognostizierten 1,3 Mio. Menschen einen Anstieg von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

"Wir freuen uns, dass wir im Jubiläumsjahr sogar mehr Gäste als vor der Pandemie begrüßen dürfen", erklärten Generaldirektorin Stella Rollig und Geschäftsführer Wolfgang Bergmann in einer Aussendung am Donnerstag, an dem die millionste Besucherin dieses Jahres begrüßt werden konnte. Das Belvedere feiert heuer sein 300-jähriges Bestehen.