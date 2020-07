Belvedere-Gesangswettbewerb abgesagt

Während Kunst und Kultur mancherorts wieder unter verschärften Bedingungen stattfindet, muss das Finale des diesjährigen Internationalen Belvedere-Gesangswettbewerbs im lettischen Jurmala Corona-bedingt abgesagt werden. Wie es am Montag hieß, stehen alle Sängerinnen und Sänger, die sich bereits qualifiziert haben, im nächsten Jahr automatisch in den Finalrunden.

Daher wurden die für dieses Jahr noch geplanten Qualifikationsrunden gestoppt und ins nächste Jahr verschoben. Eine Ausnahme bilden die Qualifikationen am 21. August in Irkutsk (Russland), am 4. September in Varazdin (Kroatien), am 13. September in Zürich und am 23. September in Madrid. Diese Auditions gelten bereits für die Finalrunden 2021.