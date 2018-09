Belgier Evenepoel ist Rad-Junioren-Doppelweltmeister

Der Belgier Remco Evenepoel hat bei der Rad-WM in Tirol gleich doppelt gejubelt. Nach seinem Sieg im Einzelzeitfahren gewann der 18-Jährige am Donnerstag auch das Straßenrennen der Junioren souverän. Der Ex-Fußballer, der erst seit dem Vorjahr Radrennen bestreitet, hatte nach 132,4 Kilometern 1:25 Minuten Vorsprung auf Marius Mayrhofer (GER) und 1:38 auf Alessandro Fancellu (ITA).

Der Oberösterreicher Jakob Reiter landete mit 18:15 Minuten Rückstand an der 57. Stelle. Sein Tiroler Teamkollege Martin Messner war schon in der Anfangsphase gestürzt und musste aufgeben. Auch Evenepoel war in einen Sturz verwickelt und verlor durch den Hinterrad-Defekt 70 Kilometer vor dem Ziel rund zwei Minuten. Doch schon im Anstieg nach Gnadenwald kämpfte er sich wie bei einem Bergzeitfahren vorbei an zurückfallenden Rivalen wieder an die erste Gruppe heran.