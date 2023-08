Belgier Evenepoel erstmals Weltmeister im Einzelzeitfahren

Remco Evenepoel hat sich am Freitag als erster Belgier zum Weltmeister im Einzelzeitfahren gekürt. Der 23-jährige Radprofi setzte sich auf der 47,8 Kilometer langen Strecke rund um Stirling mit zwölf Sekunden Vorsprung auf den italienischen Stundenweltrekordhalter Filippo Ganna durch. Das Podest komplettierte der erst 19-jährige Brite Joshua Tarling mit einem Rückstand von 48 Sekunden.

Vor zehn Monaten hatte Evenepoel bereits beim WM-Straßenrennen triumphiert. "Ich habe erneut Geschichte geschrieben und bin superglücklich", sagte der nun jüngste Zeitfahr-Weltmeister in einem ersten Statement. Für den Belgier ist es zudem der nächste große Erfolg in diesem Jahr, nachdem er bereits Klassikersiege in Lüttich und San Sebastian gefeiert hatte.