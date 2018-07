Belgien plant Brasilien-Coup: "Es ist unser Finale"

Brasilien hat sich bei der Fußball-WM zuletzt immer mehr in die Rolle des Topfavoriten gespielt. Mit Belgien wartet im Viertelfinale von Kasan am Freitag (20.00 Uhr/live ORF eins) nun die erste richtig hohe Hürde. Denn die treffsicheren Belgier spielen um ihr erstes Halbfinale seit 1986 und den ersehnten großen Sieg einer bereits lange als "goldene Generation" titulierten Mannschaft.

Bereits zur WM 2014 und EM 2016 fuhr Belgien mit Titel-Ambitionen, konnte den großen Erwartungen aber nicht gerecht werden. Räumt Belgien nun die bisher so souverän wirkenden Brasilianer aus dem Weg, könnte es tatsächlich mit dem großen Wurf für Kompany, Kevin de Bruyne, Eden Hazard oder Goalie Thibaut Courtois klappen. Ein Halbfinale bei einem Großereignis haben die Belgier zuletzt 1986 erreicht, damals war gegen den späteren Weltmeister Argentinien Schluss (2:0). “Es ist nicht so, dass wir bisher versagt haben, aber es gibt noch ein Level über dem bisherigen”, meinte Kompany. “Das können wir durch ein Spiel wie gegen Brasilien erreichen.”

Kompany erwartet die bisher härteste Prüfung. “Brasilien ist das stärkste Team bei dieser WM, aber wir haben keine Angst”, sagte der 32-Jährige. Der Abwehrspieler von Manchester City wird trotz mangelnder Spielpraxis und vereinzelten Schwächen im Defensivverhalten auch in Kasan in der Startelf erwartet. “Brasilien im Finale wäre mir lieber gewesen”, betonte Kompany. “Aber nun ist das unser Finale.” Das vorgezogene Endspiel solle seine Mannschaft, so Trainer Roberto Martinez, von der ersten Minute an genießen: “Ich glaube, es nimmt niemand an, dass wir das Semifinale erreichen.”