Belgien nach 2:0 gegen Finnland souveräner Pool-B-Sieger

Belgiens Fußball-Nationalteam hat bei der paneuropäischen EM wie erwartet den Gruppe-B-Sieg eingefahren. Der Weltranglistenerste setzte sich am Montagabend in St. Petersburg gegen Finnland verdient mit 2:0 (0:0) durch und beendete die erste Turnierphase nach drei Siegen damit ohne Punkteverlust. Nach einem Eigentor des sonst starken Finnland-Tormann Lukas Hradecky (74.) traf Romelu Lukaku (81.) zum dritten Mal im Turnierverlauf.

Die in der Weltrangliste nur auf Position 54 liegenden Finnen dürfen sich bei ihrer EM-Premiere mit nur drei Zählern und einem Torverhältnis von -2 als Dritter kaum noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen. Es kommen nur vier von sechs drittplatzierten Teams in die K.o.-Phase. Die beginnt für die Belgier am Sonntag (21.00 Uhr) in Sevilla gegen einen Pool-Dritten. Die Belgier konnten nach sieben sieglosen Anläufen zuvor endlich wieder einmal ein direktes Duell mit den Finnen für sich entscheiden.