Belgien lauert vor Halbfinale auf einmalige Chance

Nach Jahren der Enttäuschungen steht Belgien erstmals seit über 20 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale. Der Respekt vor Gegner Frankreich ist bei der "Goldenen Generation" groß, das Selbstbewusstsein aber auch. Sehnsuchtsziel sind das Endspiel im Moskauer Luschniki-Stadion und die WM-Krone.

“So eine Chance erlebst du nur einmal, wenn überhaupt. Natürlich wollen alle ins Finale, in das Spiel, das die ganze Welt schaut”, sagte Offensivspieler Kevin De Bruyne nach dem berauschenden 2:1-Erfolg im WM-Viertelfinale gegen Brasilien. Dem Halbfinal-Showdown gegen Frankreich am Dienstag (20.00 Uhr MESZ/live ORF eins) in St. Petersburg fiebern De Bruyne und Co. voller Vorfreude entgegen – auch wenn der Respekt vor dem Nachbarn groß ist. “Es ist eine geschlossene Mannschaft mit außergewöhnlichen Spielern wie Griezmann oder Mbappe”, lobte Kapitän Eden Hazard, bei der Gala gegen Brasilien einer der Besten auf dem Platz.