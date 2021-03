Beleuchtungskonzept der Stadt Hohenems setzt neue Maßstäbe

Das Beleuchtungskonzept der Stadt Hohenems für den öffentlichen Raum vereint Fragen der Verkehrssicherheit, Energieeffizienz und auch des Naturschutzes. Fast 50 % der Energiekosten konnten reduziert werden.

Bereits seit mehreren Jahren arbeitet die Stadt daran, sämtliche Straßenlaternen auf energieeffiziente LED-Lampen umzurüsten. Heuer noch wird beispielswiese der Radweg Klienstraße auf LED umgestellt. Um hier einerseits die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bei Dunkelheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Tierwelt zu schonen, wurde wie bereits im Bereich des Oberen Stockenwegs ein innovatives Beleuchtungskonzept gewählt: Erst wenn sich Personen den insgesamt zehn jeweils in 5,5 Meter Höhe platzierten LED-Leuchten nähern, werden diese schrittweise über die Distanz des Weges hochgedimmt – und gehen nach einer Minute wieder aus. Um „Lichtverschmutzung“ zu vermeiden, beschränkt sich die engstrahlende Beleuchtung mit 3.000 Kelvin fast exakt auf den drei Meter breiten Weg selbst und schont so die tierischen Wiesenbewohner.

Auch auf der Landesstraße L47 (Rudolf-von-Ems-Straße) wird heuer fleißig erneuert. In Kooperation mit dem Land werden hier 35 neue Lampen angebracht. Die Kosten werden zu 50 % vom Land getragen. Bislang verbrauchen die Lampen an der L47 17.500 kWh. Bei den neuen Leuchten wird mit einem Energieverbrauch von 9.100 kWh gerechnet. Das entspricht einer Einsparung von 8.500 kWh pro Jahr, was wiederum 48 % weniger Energieverbrauch verursacht.