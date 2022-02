Belastung durch Wohnkosten in der Coronakrise gestiegen

Wohnkosten belasten die Menschen in Österreich wesentlich stärker als vor der Coronakrise. Ende Jänner 2022 sagten 45 Prozent, ihre Belastung sei seither gestiegen - im November 2020 hatten das erst 22 Prozent gesagt. Jeder vierte Haushalt wendet für Wohnen inzwischen mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens auf. Ein Drittel der 1.000 Befragten empfindet die Wohnkosten als Belastung - im November 2020 galt das erst für ein Viertel, zeigt eine Integral-Umfrage für ImmoScout24.

Das belegt auch eine weiterer Punkt in der Umfrage: Während tendenziell die Belastung mit der Größe des Wohnortes steigt und in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern (ohne Wien) 40 Prozent unter den Wohnkosten leiden, fällt dieser Anteil in Wien auf 32 Prozent und liegt damit etwa so niedrig wie in kleinen Ortschaften. Erst wenn sich Angebot und Nachfrage so drehen, dass die Mieter gezwungen sind, die teureren Wohnungen zu nehmen, werden auch die Mietpreise stark steigen, schätzt Dejmek und empfiehlt der Politik, weiter für ausreichend günstige Mietangebote zu sorgen.