Belarussischer Machthaber Lukaschenko reist nach China

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko reist am Dienstag zu einem Staatsbesuch nach China. Lukaschenko wird das Land nach chinesischen Angaben auf Einladung des Präsidenten Xi Jinping vom 28. Februar bis zum 2. März besuchen. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums pries am Montag die "wetterfeste und umfassende" Partnerschaft mit Belarus an. China freue sich darauf, den Besuch als Gelegenheit zu nutzen, die Zusammenarbeit weiter zu fördern.

Lukaschenkos Reise erfolgt nur wenige Tage nach Veröffentlichung eines chinesischen Positionspapiers zum Krieg in der Ukraine: Darin bekräftigt Peking sein Ansinnen, eine neutrale Partei zu sein und ruft zum Dialog zwischen den beiden Seiten auf. Lukaschenko ist ein enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.