Belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja in Wien

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja tritt am Freitag in Wien auf. Tichanowskaja wurde als "Vertreterin des demokratischen Weißrusslands" zu einem Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eingeladen, hieß es aus ihrem Umfeld. Tichanowskaja spricht im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung der OSZE und trifft Nationalratsabgeordnete. Das Treffen findet am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine statt.

Tichanowskaja war bei der als gefälscht geltenden Präsidentenwahl am 9. August 2020 angetreten. Machthaber Alexander Lukaschenko ließ sich erneut zum Sieger erklären, die Demokratiebewegung sah jedoch Tichanowskaja als Wahlgewinnerin. Monatelange Massenproteste folgten. Das belarussische Regime Lukaschenko ging äußert restriktiv gegen die Demonstranten vor, zehntausende Menschen wurden festgenommen, zahlreiche starben. Tichanowskaja ging nach Litauen ins Exil, ihr Ehemann wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. In Minsk findet seit Mitte Jänner ein Prozess gegen Tichanowskaja wegen Hochverrats, Verschwörung zum Sturz der Regierung und Bildung einer extremistischen Organisation statt.