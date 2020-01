Bekenntnis zu heimischen Betrieben

Reformen umsetzen, Entlastung realisieren und den Standort attraktiver gestalten will die ­Industriellenvereinigung.

Ohneberg Wir haben auf drei politischen Ebenen – Europa, Österreich und Vorarlberg – gewählt. Die Entscheidungen sind großteils so ausgegangen, wie es zu erwarten war. 2020 gilt es nun das Beste daraus zu machen: Auf europäischer Ebene für ein starkes und handlungsfähiges Europa zu kämpfen. Auf Bundesebene den Weg der Entlastung für die Bevölkerung, die Mitarbeiter und Betriebe weiterzugehen und Reformen umzusetzen. Und in Vorarlberg mit Leadership und Mut den Standort im Einklang zwischen Wirtschaft und Natur weiterzuentwickeln. Ganz entscheidend ist das Bekenntnis zu den heimischen Betrieben vor Ort. Die Betriebe brauchen Rechtssicherheit für nachhaltige Investitionen, das muss in der Realität spürbar sein. Ich bin grundoptimistisch, dass uns das gelingt.

Ohneberg In der Industrie ist seit dem letzten Jahr fast quer durch alle Branchen ein Dämpfer bei der Konjunktur zu erkennen. Das hängt mit schwächelnden wichtigen Absatzmärkten und globalen Unsicherheiten wie Handelskonflikten zusammen. Gerade wir als exportorientiertes Land spüren das. Daher ist ein fairer Freihandel, bei dem unsere hohen Standards Vorbild in der Welt sind, auch so in unserem Interesse.