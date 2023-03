Bekannter Wiener Strafverteidiger Wolfgang Mekis gestorben

Der bekannte Wiener Strafverteidiger und ehemalige Staatsanwalt Wolfgang Mekis ist tot. Der renommierte Jurist, der zuletzt im Terror-Prozess um den Anschlag in Wien vom 2. November 2020 einen Angeklagten verteidigt hatte, ist bereits in der zweiten März-Woche unerwartet im 73. Lebensjahr gestorben.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde der auf Wirtschaftsdelikte spezialisierte Staatsanwalt bekannt, als er 1996 wegen des Verdachts auf versuchte schwere Erpressung fest- und für nicht weniger als sechs Monate in U-Haft genommen wurde. Am Ende wurden sowohl Mekis als auch weitere prominente Mitangeklagte - ein renommierter Journalist und ein stadtbekannter Autoverleiher - in der Affäre um die angebliche Erpressung einer russisch stämmigen Geschäftsfrau freigesprochen. Der damit rehabilitierte Mekis wechselte zunächst zur Staatsanwaltschaft St. Pölten und dann überhaupt die Seiten - seit 2002 war er in Wien als Verteidiger in Strafsachen tätig, ab 2007 als Rechtsanwalt.