Bekannter Fotograf in Unruheprovinz in China verschwunden

Ein bekannter chinesischer Fotograf ist nach Angaben seiner Frau vor fast vier Wochen bei einer Reise in die Unruheprovinz Xinjiang verschwunden. Sie habe seit Anfang November nichts mehr von ihrem Mann Lu Guang gehört, sagte Xu Xiaoli den Medien. Berichten zufolge soll er festgenommen worden sein.

Lu, der in den USA lebt und mehrere renommierte Preise gewonnen hat, war nach Angaben seiner Frau als Tourist nach Xinjiang gereist, um sich mit Fotografen zu treffen und Seminare zu geben. Am Abend des 3. November sei der Kontakt zu ihrem Mann in der Provinzhauptstadt Urumqi abgebrochen, sagte Xu in New York. Lu hatte demnach vor, am 5. November weiter in die Provinz Sichuan zu reisen, um einen Freund zu treffen. Dort kam er aber nie an.