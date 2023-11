Bekannte Bergortschaft Cervinia ändert Namen in Le Breuil

Cervinia, eine der bekanntesten Bergortschaften in den italienischen Alpen, ändert ihren Namen. Die 700-Seelen-Ortschaft auf 2.000 Meter Höhe im norditalienischen Aostatal wird künftig Le Breuil heißen, nach dem Namen des Beckens "Conca del Breuil", in dem die Ortschaft unweit des Matterhorns liegt. Dies wurde vom Gemeinderat Valtournanche beschlossen, zu dem Cervinia gehört. Mit dem neuen Namen werden auch die Beschilderung des Dorfes und die Ausweise der Einwohner geändert.

Cervinia entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und ist heute neben Courmayeur das bekannteste Touristenzentrum im Aostatal an der Grenze zwischen Italien und Frankreich. Le Breuil ist der französische Name, der während des faschistischen Regimes in den 1930-er Jahren in Cervinia "italianisiert" wurde. Auf Druck des ehemaligen Bürgermeisters Jean-Antoine Maquignaz, Eigentümer eines der bekanntesten Hotels der Gegend, wurde die Rückkehr zum ursprünglichen Namen beschlossen.