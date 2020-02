Beitragsfreie Schule betrifft rund 17.000 Wiener Kinder

Eltern, deren Kinder eine städtische Ganztagsschule in Wien besuchen, hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) versprochen, dass sie künftig keine Beiträge für den Betreuungsteil mehr zahlen müssen. Insgesamt kommen rund 17.000 Kinder in den Genuss der Förderung. Betroffen ist aber nur die sogenannte verschränkte Schulform. Andere Arten der Nachmittagsbetreuung sind auch künftig nicht gratis.

Ludwig versprach, die Maßnahme an 63 Standorten umzusetzen. Es handelt sich dabei vor allem um - aber nicht nur - Ganztagesvolksschulen (GTVS), wie im Büro von Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) betont wurde. Konkret handelt es sich um 57 GTVS-Standorte. Zudem werden auch sechs ganztägig geführte Mittelschulen mit einbezogen. Die Betreuung an Gymnasien war kein Thema - sie fallen in die Zuständigkeit des Bundes.