Beim Kundenservice sehen die Österreicher Luft nach oben

Der Kunde ist König, dieser Slogan gilt nach Ansicht der Österreicher nur bedingt. So bewerteten sie rückblickend auf getätigte Käufe den Service auf einer Notenskala von eins (überhaupt nicht) bis zehn (sehr stark) lediglich mit der Durchschnittsnote 5,9 Prozent. Ausschlaggebend für Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit ist das Auftreten des Personals, ergab eine am Montag präsentierte IMAS-Studie.

Das Linzer Meinungsforschungsinstitut wollte im Juni vergangenen Jahres von 1.020 Österreichern ab 16 Jahren wissen, wie es um die Kundenorientierung von heimischen Unternehmen bestellt ist: Unhöflichkeit, Inkompetenz und schlechte Beratung durch Mitarbeiter störten die Konsumenten vor allem. Lediglich 21 Prozent der Befragten gaben an, bisher "keine schlechten Erfahrungen" gemacht zu haben, neun Prozent machten keine Angaben. Der Rest der Unzufriedenen beklagte an erster Stelle, es mit "frechem Personal" zu tun gehabt zu haben (21 Prozent). Elf Prozent bemängelten schlecht ausgebildete Mitarbeiter und zehn Prozent, zu wenig Informationen erhalten zu haben. Am vierthäufigsten nannten sie Probleme beim Umtausch oder mit der Garantie.