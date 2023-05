Beifahrer starb nach Unfall auf der A2 in Kärnten

In Folge eines Verkehrsunfalls auf der Südautobahn bei Velden ist in der Nacht auf Dienstag ein 56-jähriger Villacher gestorben. Seine Ehefrau (56) und zwei Insassen eines nachkommenden Wagens wurden verletzt. Die Lenkerin war mit dem Pkw ins Schleudern geraten und in die Leitschiene geprallt. Der nachkommende Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten bzw. ausweichen und kollidierte frontal mit dem Unfallauto.

Der 56-jährige Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er und seine Ehefrau wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, wo der Villacher seinen schweren Verletzungen erlag.

Die beiden Frauen im nachkommenden Wagen - eine 25-Jährige aus dem Bezirk St. Veit/Glan und eine 26-jährige Beifahrerin - wurden ebenfalls mit Verletzungen ins UKH Klagenfurt gebracht. Die A2 war für die Zeit der Unfallerhebungen für den gesamten Verkehr gesperrt.