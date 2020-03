Beichte im Klassenzimmer – bisher keine Beschwerde

Mittlerweile wurde der Beichtstuhl mit der Aufschrift „Komm! Gott befreit dich!" im Archiv der Mittelschule Feldkirch-Oberau verstaut.

Nina Tomaselli möchte Licht ins Dunkel bringen

Wie Nina Tomaselli im VOL.AT-Interview festhält, haben sich im Jänner zwei besorgte Elternteile an sie gewandt. Tomaselli brachte aus diesem Grund den Stein ins Rollen und unter dem Titel „Gefährdet die Schulbeichte die Religionsneutralität?“ eine parlamentarische Anfrage an Bildungsminister Heinz Faßmann im Nationalrat ein. Sie nimmt in ihrem Schreiben Bezug auf das Religionsunterrichtsgesetz aus dem Jahre 1962. In diesem ist festgehalten, dass „SchülerInnen im bisherigen Ausmaß vom Unterricht freigestellt werden, wenn sie zu besonderen Anlässen des schulischen oder staatlichen Lebens der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften an religiösen Übungen oder Veranstaltungen teilnehmen“. Ob eine Beichte zu einem "besonderen Anlass des schulischen oder staatlichen Lebens" zählt, möchte Tomaselli geklärt wissen.