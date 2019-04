Bei Versicherungsabschlüssen zählt der persönliche Kontakt

Die Fakten einer aktuellen Studie auf einen Blick: Ein Drittel (31 Prozent) hat zuletzt eine Kfz-Versicherung abgeschlossen; über die Hälfte (56 Prozent) bei einem Versicherungsvertreter.

Beim Versicherungsabschluss zählt für den Großteil der Österreicher der persönliche Kontakt: Acht von zehn Österreichern (82 Prozent) haben ihre letzte Versicherung offline bei Versicherungsvertretern (56 Prozent), Maklern (zehn Prozent) und Bankberatern (acht Prozent) abgeschlossen. 47 Prozent stehen einer Online-Beratung, beispielsweise in Form von Chats, Co-Browsing oder Videoberatung, ablehnend gegenüber. Nur sieben Prozent schätzen die Online-Beratung als qualitativ besser ein – am beliebtesten ist dabei das Texten via Chatprogramm. Wenn es um den letzten Abschluss einer Versicherung geht, haben 39 Prozent der Österreicher eine Beratung – sei es online oder offline – in Anspruch genommen. Wie die aktuellen Ergebnisse zeigen, spielt dabei der persönliche Kontakt zu Beratern eine große Rolle, und zwar schon vor dem Vertragsabschluss: 28 Prozent der Befragten geben an, dass Versicherungsvertreter sie als Initiatoren auf die Notwendigkeit der Versicherung hingewiesen haben. Für mehr als die Hälfte (59 Prozent) gelten Versicherungsvertreter auch während der Kaufentscheidung als Ratgeber Nummer eins, 56 Prozent schließen die Versicherung dann auch tatsächlich bei Vertretern ab.