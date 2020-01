Bei ÖSV-Adlern heißt es "Wunden lecken"

Österreichs Skispringer sind bei der 68. Vierschanzentournee im geschlagenen Feld gelandet. Vier Wettbewerbe ohne Podestplatz und der fünfte Gesamtrang für Stefan Kraft als Highlight ließen die Athleten, Funktionäre und Fans doch enttäuscht zurück. Der Feiertag wurde seiner Bezeichnung am Montag vor allem für das polnische Team mit dem strahlenden Tages- und Tourneesieger Dawid Kubacki gerecht.

Die Top-drei des Abschlusswettkampfs in Bischofshofen, Kubacki, Karl Geiger (GER) und Marius Lindvik (NOR) belegten auch im Gesamt-Klassement die ersten drei Plätze. Stefan Kraft blieb unweit seiner Heimat zum dritten Mal bei dieser Tournee nur Rang vier. "Wir werden jetzt ein bisschen Wunden lecken, das ist ganz klar. Weil wir wissen, dass wir eigentlich mehr drauf haben", sagte Cheftrainer Andreas Felder nach dem Dreikönigsspringen.

Felder betonte: "Die Lockerheit im Kopf hat gefehlt, die eigene Erwartungshaltung war sehr groß, weil wir davor fast immer am Stockerl gestanden sind." Grundsätzlich sei aber, so der Coach, von Kraft "nicht überraschend" die größte Konstanz erwartet worden. "Man kann nicht hergehen und bei einem Philipp Aschenwald oder Daniel Huber oder Jan Hörl die Last ablegen."