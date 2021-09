Bei Metallern heuer deutlich höherer Lohnabschluss erwartet

Nachdem die Löhne und Gehälter in der Metallindustrie im vergangenen Jahr nur um 1,45 Prozent, also um die Inflationsrate, erhöht wurden, fordern die Arbeitnehmer angesichts des guten Wirtschaftswachstums heuer einen deutlich höheren Abschluss.

"Man erwartet ja auch für nächstes Jahr ein relativ gutes Bild, also ist zweieinviertel Prozent sicherlich tragbar und wird wahrscheinlich sogar höher werden, nehme ich an", meint der Wirtschaftsforscher Helmut Hofer vom IHS.

Lohnzuwachs?

Die Messlatte für die Verhandlungen ist die durchschnittliche Inflationsrate der vergangenen zwölf Monate, die bei 1,9 Prozent lag. Deshalb rechnet auch Benjamin Bittschi vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) für heuer mit einem kräftigeren Lohnzuwachs. "Die Inflation ist deutlich höher und insofern ist auch zu erwarten, dass die Abschlüsse höher sind", sagte Bittschi am Montag im Ö1-"Morgenjournal".

Gewerkschafter noch zurückhaltend

Rainer Wimmer, Chef der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, wollte sich noch keine konkrete Forderung entlocken lassen, erst am Donnerstag übergeben die Gewerkschafter ihre Forderung an die Arbeitgeber in der Metallindustrie. "Wir wollen eine Lohnerhöhung, die die Menschen ordentlich spüren", sagte der Gewerkschafter im "Morgenjournal". Man wolle heuer eine außergewöhnliche Reallohnerhöhung erreichen. Im August erreichte die Inflation mit 3,2 Prozent den höchsten Wert seit Dezember 2011.