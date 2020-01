Bei Autofahrt durch Linz 17 Pkw demoliert

Eine 41-Jährige hat Montagabend bei einer Autofahrt durch Linz ihr eigenes sowie 16 weitere Fahrzeuge beschädigt. Zuerst krachte es, als sie mit dem Pkw aus einem Parkplatz in der Eisenhandstraße rückwärts in ein Fahrzeug fuhr. Dann stieg sie aufs Gas und rammte weitere Autos. Nach mehreren Notrufen von Zeugen wurde die Lenkerin wenig später von einer Streife angehalten, so die Polizei.

Nach dem ersten Unfall war die Frau noch Richtung Innenstadt gefahren. Plötzlich wendete sie den Wagen, um Linz zu verlassen. Anschließend beschädigte sie 16 Autos. Nach ihrem Aufgreifen verweigerte sie einen Alkotest. Vielmehr beschimpfte und bespuckte die Frau die Polizisten, danach ging sie weg. Ihren rundherum demolierten Wagen ließ sie mitten auf der Fahrbahn stehen, er wurde abgeschleppt. Die Beamten gingen der Unfalllenkerin nach und nahmen ihr den Führerschein ab.