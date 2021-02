Bei Ausreise aus Tirol ab sofort Test nötig

In Tirol starten am Freitag wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante die Ausreisetests. Das Verlassen des Bundeslandes ist nur mehr mit einem negativen Coronatest möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Regelung gilt für zehn Tage, kündigte die Bundesregierung nach einem Tauziehen um Maßnahmen mit dem Land am Dienstag an. Ausgenommen von der Testpflicht ist Osttirol, auch Kinder bis zehn Jahre müssen keinen Test vorweisen.

Wer durch Tirol nur durchfährt, braucht sich ebenfalls nicht um die Testpflicht kümmern. Für die Exklave Jungholz und das nur von Deutschland aus erreichbare Hinterriß beim Achensee gibt es auch eine Ausnahme. Ob die Menschen auch tatsächlich einen Antigen- oder PCR-Test gemacht haben, kontrollieren Polizei und Bundesheer an den Landesgrenzen. Rund 1.200 Polizisten und 1.000 Soldaten werden im Einsatz sein. Sollte jemand ohne Test erwischt werden, drohen Strafen in Höhe von bis zu 1.450 Euro.