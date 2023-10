Behörden in China warnen vor Taifun "Koinu"

In China haben die Behörden vor schweren Unwettern mit Sturm und Starkregen in der südlichen Provinz Guangdong und der Insel Hainan gewarnt. Im Südchinesischen Meer werden unter dem Einfluss des Taifuns "Koinu" am Samstag und Sonntag Wellen von bis zu neun Metern erwartet, so die Staatliche Ozeanverwaltung am Samstag (Ortszeit). Sie gab eine orangefarbene Warnstufe, die zweithöchste in einem vierfarbigen Warnsystem, aus.

"Koinu" bewegt sich nach Angaben des Nationalen Meteorologischen Zentrums mit einer Geschwindigkeit von fünf bis zehn Stundenkilometer entlang der südchinesischen Küste nach Westen. Es wird erwartet, dass er sich am späten Montag zu einem starken tropischen Sturm abschwächt.

Koinu hatte in Taiwan ein Todesopfer und fast 400 Verletzte gefordert. Die größten Schäden richtete er auf der abgelegenen Orchideeninsel vor der Ostküste der Insel an.