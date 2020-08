Behörde gab offenbar Hinweise zu Wirecard nicht weiter

Die Anti-Geldwäsche-Einheit des deutschen Zolls hat nach Recherchen von "Süddeutscher Zeitung" und "NDR" schon vor dem Bekanntwerden des Wirecard-Skandals Verdachtshinweise im Zusammenhang mit Wirecard bekommen. Davon sei aber nur ein Bruchteil an die Behörden weitergegeben worden, heißt es in dem Bericht. Vom deutschen Finanzministerium gab es dazu bis Dienstagabend keine Stellungnahme.

Die sogenannte Financial Intelligence Unit (FIU) prüft bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und leitet Fälle gegebenenfalls an Strafverfolgungsbehörden weiter. Zur Meldung an die FIU sind zum Beispiel Banken verpflichtet, wenn sie Hinweise auf solche illegalen Geschäfte haben.