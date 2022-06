Behinderten-Aktionsplan für Betroffene ungenügend

Vertreter aus dem Behindertenbereich haben am Montag den Entwurf für den Nationalen Aktionsplan Behinderung (NAP) für die Jahre 2022 bis 2030 kritisiert, der demnächst vom Ministerrat verabschiedet werden soll. Es gebe weder aussagekräftige Indikatoren noch die notwendige Finanzierung. Die UN-Behindertenrechtskonvention harre damit weiter der Umsetzung, Menschenrechte würden ignoriert. Beim Behindertenrat will man nun auf die Straße gehen.

Beim zuständigen Monitoringausschuss findet man ebenfalls, dass der NAP nicht bzw. nur sehr partiell zur Umsetzung der Konvention geeignet ist. Die Alliteration "keine Kohärenz, kosmetisch und kraftlos" fasse das Papier zusammen, das insgesamt sogar einen Rückschritt gegenüber dem von 2012 bis 2020 gültigem Papier darstelle. Tobias Buchner vom Ausschuss kündigte an, dass es nun wohl einen entsprechend negativen Sonderbericht an die UN-Gremien in Genf geben werde.