Begutachtung für Energieeffizienzgesetz (EEG) endet heute

Am heutigen Mittwoch endet die Begutachtungsfrist für das Energieeffizienzgesetz (EEG). Stand Dienstagnachmittag waren auf der Parlamentswebseite allerdings nur wenige Stellungnahmen eingegangen. Ziel des Gesetzes ist es, den Energieverbrauch zu senken. Dafür soll Energiesparen mit 190 Mio Euro jährlich bis zum Jahr 2030 unterstützt werden. Für Bundesgebäude soll zudem eine verbindliche Sanierungsquote von drei Prozent kommen.

In eine ähnliche Richtung äußerten sich auch die Umweltschützer von WWF. Beide Organisationen bedauern das Wegfallen der sogenannten Lieferantenverpflichtung, die bisher gegolten habe und große Energielieferanten zu Effizienzmaßnahmen bei ihren Kundinnen und Kunden verpflichtet habe. In dem Kontext fehle auch ein im Regierungsprogramm angekündigter Fonds, in den säumige Energiekonzerne einzahlen müssten und somit die Effizienzmaßnahmen des Staates mitfinanzieren würden, so WWF.