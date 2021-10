Begrüßungsveranstaltung 2021

Nach einjähriger, Corona-bedingter Pause konnte die Stadt Hohenems am Donnerstag, dem 28. Oktober 2021, endlich wieder das traditionelle Begrüßungsfest abhalten.

Bürgermeister Dieter Egger und Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener stellten den Besuchern in ihren Begrüßungsworten ihre neue Wohnsitzgemeinde vor und unterstrichen dabei auch die Vorteile und Chancen, welche die Verschiedenartigkeit von Menschen und Kulturen ausmachen kann. Hohenems bietet seiner Bevölkerung in vielerlei Hinsicht eine Wohnqualität mit Wohlfühlfaktor – sei es in kultureller, wirtschaftlicher als auch familienfreundlicher Hinsicht. Dabei wird auf das achtsame Miteinander und auf ein friedliches Zusammenleben großer Wert gelegt. Neben einigen Mitgliedern des Stadtrates sowie der Stadtverwaltung nutzten auch Elmar Troy als Obmann der Emser Seniorenhilfe „zemmahealfa“ sowie Samantha Bildstein und Filiz Altunel von der OJAH die Gelegenheit, um mit den neuen Hohenemsern ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.