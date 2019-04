Begräbnis des verunglückten Bergsteigers Auer diese Woche

Der bei einem Lawinenabgang in den kanadischen Rocky Mountains ums Leben gekommene Tiroler Bergsteiger und Kletterer Hansjörg Auer wird diese Woche in seiner Heimatgemeinde Umhausen in Tirol beigesetzt. Dies teilte die Familie des 35-Jährigen am Dienstag mit. Freunde, Bekannte und Wegbegleiter könnten Abschied von Auer nehmen, hieß es.

Die Medienvertreter wurden aufgerufen, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. “Wir bitten die Medien inständig, vor, während und nach der Trauerfeier keine journalistischen Tätigkeiten vor Ort durchzuführen und die Trauergemeinschaft nicht zu stören”, schrieb die Trauerfamilie, die sich “sehr herzlich für die große Anteilnahme und das Mitgefühl der letzten Tage” bedankte.

Auers Kollege David Lama, der ebenfalls bei dem Lawinenunglück ums Leben gekommen war, wird indes in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, bestattet. Die Asche werde gemäß buddhistischer Sherpa-Kultur beigesetzt, hatte das Management Lamas mitgeteilt. Zu gegebener Zeit soll es eine Abschiedsfeier in Tirol geben.