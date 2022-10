Beginn des Rosenkranzmonats

Bischof Benno Elbs gestaltete das feierliche Krönungsfest in der Basilika Bildstein.

Der erste Sonntag im Oktober ist seit Jahrzehnten einer der wichtigsten kirchlichen Festtage in der Hofsteiggemeinde Bildstein. Wenn es sich terminlich ausgeht, ist dieser „Rosenkranzsonntag“ bzw. der „Krönungssonntag der Mutter Gottes“ auch ein fixer Bestandteil im Terminkalender von Bischof Benno Elbs. Auch heuer wieder war das Kirchenoberhaupt des Landes zu Gast am Altar in der Basilika und wies unter anderem auf die Bedeutung des Rosenkranzgebetes und die Grundhaltung der Nächstenliebe auch in heutiger Zeit hin. Zugleich war der Festakt Auftakt zum Rosenkranzmonat Oktober, der mit täglichen Andachten von Montag bis Samstag jeweils um 18 Uhr in der Basilika Maria Bildstein zelebriert wird. Pfarrer Paul Burtscher lud alle Anwesenden und die Zuseher an den Bildschirmen beim live übertragenen Gottesdienst zum Mitfeiern und gemeinsamen Rosenkranzbeten, umrahmt jeweils mit Gesang und Musik, ein. Gedanken zu den jeweiligen Gesätzen und ein feierlicher Segen runden nach rund 45 Minuten die Andachten ab. Übrigens: Die katholische Kirche unterscheidet den freudenreichen, lichtreichen, schmerzhaften, glorreichen und trostreichen Rosenkranz, jeweils für sich eine jahrhundertealte Gebetsform mit einer Perlenschnur in der Hand.