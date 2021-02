Befürworter drücken beim EU-Impfpass aufs Tempo

Bei den Plänen der EU-Staaten für einen digitalen Corona-Impfnachweis fordern Politiker und die Reisebranche die rasche Klärung der Details. "Vor allem für Pendler, Dienst- oder Urlaubsreisen kann das Zertifikat Erleichterungen bringen", sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, der "Rheinischen Post" (Samstag). "Wir müssen hier möglichst schnell in die Umsetzung kommen", betonte auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag.

Kurz zeigte sich erfreut darüber, dass es beim EU-Videogipfel am Donnerstagabend "viel Unterstützung gab für einen europaweiten Grünen Pass für Getestete, Genesene sowie Geimpfte". Die EU-Kommission würde nun konkrete Vorschläge ausarbeiten, berichtete Kurz am Freitag. Die technischen Vorarbeiten für den digitalen Impfpass sollen allerdings noch mindestens drei Monate dauern. Und über die Erleichterungen ist politisch noch nicht entschieden.

Den Zeitrahmen hatte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel nach dem ersten Tag des EU-Gipfels am Donnerstagabend genannt. In der Frist wolle die EU-Kommission die technischen Voraussetzungen dafür schaffen, nationale digitale Impfausweise miteinander zu verbinden. Erwogen wird zum Beispiel ein personalisierter QR-Code auf Papier oder Smartphone, der überall in der EU ausgelesen werden könnte. Die EU-Kommission hält das fristgerecht für machbar, wie es am Freitag in Brüssel hieß. Welche Rechte an das gemeinsame Dokument geknüpft sind, wird aber wohl auch künftig jedes Land für sich entscheiden.