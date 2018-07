Befreit von den vielen Klischees

Der See macht die Darstellung psychologischer Vorgänge in „Carmen“ möglich.

Jetzt wissen wir es, Kasper Holten kam nicht erst als Regie-Assistent nach Bregenz, als Harry Kupfer im Sommer 1995 „Die Legende der unsichtbaren Stadt Kitesch“ von Rimsky-Korsakow umsetzte, er war schon zehn Jahre früher da. Als Kind durfte er die legendäre Savary-Inszenierung von Mozarts „Zauberflöte“ auf dem See sehen. Das Erlebte wirkte nach, wurde ausbildungs- und berufsentscheidend. Erst neun Jahre alt war er, als er erstmals die Oper „Carmen“ sah. Er war infiziert, inszenieren wollte er das Werk jedoch lange nicht. „Zu viele Klischees haften daran“, meint er.

Als eine Aufgabe in Bregenz sah er es auch, diese auszumerzen und das in einem Bühnenbild, das bekanntermaßen anders ist als alle anderen, enorme Ausmaße hat und gelegentlich ein großflächiges Malen bedingt. Holten ging davon aus, dass es auch möglich ist, mit kleinen, feinen Pinselstrichen die Dinge zurechtzurücken und die Beziehung zwischen Don José, Carmen und Escamillo zu verdeutlichen und behielt Recht.

Die Reaktionen nach der Premiere der „Carmen“-Produktion auf dem See im Vorjahr lassen den Schluss zu, dass es dem Publikum gelang, ihm in die Karten zu schauen. Und das ist angesichts der jeweils spektakulären Bühnenaufbauten, auf die sich der Fokus richtet, eine ziemliche Herausforderung. Inmitten der Spielkarten, mit der Bühnenbildnerin Es Devlin auf eine zentrale Szene in der Handlung verweist und die zudem ein Projektionsmapping ermöglichen, das sie scheinbar in Bewegung hält und das den Verlauf der Geschichte verdeutlicht, wirken die Personen selbst sehr klein. Spannung durch die Bewegungen und die Abstände zueinander aufzubauen und kleinste Regungen mit filmischen Mitteln zu verdeutlichen, das ist bereits im ersten Jahr gelungen.

Nichts romantisieren

Heuer wurden lediglich Kleinigkeiten angepasst, „das Timing betreffend“, erklärt Holten, für den auch im Vergleich zu anderen Inszenierungen der 1875 uraufgeführten Oper von Bizet, deren Inhalt allgemein bekannt sein dürfte, feststeht, dass es sich zwischen Carmen und José um Liebe handelt. „Sie sind beide Außenseiter, alle anderen Männer sehen in Carmen vor allem eine erotische Frau. Wenn sie ihn nicht haben will, dann wird das bei ihm allerdings zur Besessenheit, wir versuchen zu zeigen, dass dieser Mann auch sehr gewaltbereit ist, was letztlich zum Ausdruck kommt, wenn er sie tötet.

In meiner Welt verliebt sich auch Carmen in ihn, verliebt zu sein, heißt aber auch, sich verletzbar zu machen, was sie nicht tut.“ Neben der Freiheit, für die Carmen steht, verdeutlicht Holten damit eine interessante psychologische Komponente, schon in der harten Kindheit hat sie sich diesbezüglich Prinzipien angeeignet, die ihr jetzt im Wege stehen. Dass Escamillo für sie als Geliebter in Frage kommt, schließt Holten aus, da mag ihr Bizet eine noch so schöne Arie geschrieben haben, dem „Sugardaddy“, der die Frauen kauft, schließt sie sich nur an, um José zu provozieren. Das geht, wie wir wissen, nicht gut aus. Das Ende sollte im vergangenen Jahr bis zur Premiere eine Überraschung sein, der See bietet die Möglichkeit an, Carmen wird von José ertränkt. Ein Tauchkurs, dem sich alle drei Carmen-Darstellerinnen unterzogen haben, macht diese Schlussszene möglich.

Vom herkömmlichen Freiheitund Sevilla-Feeling, von der Erotik, mit der eine „Carmen“- Inszenierung einhergeht, ist beim Finale endlich einmal nichts mehr da. „Wir dürfen die Tatsache, dass ein Mann eine Frau tötet, nicht romantisieren“, erklärt sich Holten. „Ich wollte, dass es brutal ist, es muss erschreckend und unbehaglich sein für die Zuschauer.“ Ein wenig Open-air-Erfahrung hat der Regisseur nach Bregenz mitgebracht, in seiner Heimat Dänemark hat er einmal einen „Ivanhoe“ unter freiem Himmel umgesetzt.

Würde er die „Carmen“ bei einer weiteren Inszenierung nach ein paar Jahren etwas anders interpretieren können als in Bregenz? „Regisseur zu sein, heißt, jemand bittet mich, eine Perspektive zu wählen“, erklärt er den Vorgang, „wenn man sich im Leben verändert, dann verändert sich selbstverständlich auch der Blick.“