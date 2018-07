Befragungen im Prozess gegen Identitäre in Graz

Im Grazer Straflandesgericht ist am Montag der Prozess gegen 17 Anhänger der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) fortgesetzt worden. Am dritten Verhandlungstag wurden zunächst ein Gründungsmitglied sowie ein Landesleiter befragt. Es war auch bereits der erste Zeuge geladen, er beschrieb Ausschreitungen bei einer IBÖ- Aktion an der Klagenfurter Universität.

Auch der nächste Befragte war ein Geschichte-Student. Der 23-Jährige fungiert als Leiter einer Landesgruppe. “Warum haben Sie sich hier angeschlossen, warum nicht einer Partei?”, wollte der Richter wissen. “Ich habe mich mit den Zielen identifizieren können. Was mich angesprochen hat, war auch der Aktionismus.” Er hat 2017 an der Erdogan-Aktion in Wien teilgenommen, bei der “Flugtickets” an ausländisch aussehende Menschen verteilt wurden. Auf diesen waren die Jahreszahlen 1529 und 1683 aufgedruckt – Daten der ersten und zweiten Türkenbelagerung Wiens. “War der Zustand in Wien 2017 so, dass man es als dritte Türkenbelagerung sehen konnte?”, fragte der Richter. “Nein”, so der Student.