15-Jährige nach Brückeneinsturz im Südwesten Frankreichs tot

Beim Zusammenbruch einer Straßenbrücke nördlich von Toulouse ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Es handle sich dabei um eine 15-Jährige, sagte der zuständige Staatsanwalt am Montag. Die Suche nach weiteren Opfern habe jetzt Priorität. Die 150 Meter lange und fünf Meter breite Hängebrücke war Montagfrüh eingestürzt. Mehrere Fahrzeuge seien in einen Fluss gestürzt.

Das Unglück weckte Erinnerungen an ähnliche Katastrophen: In Genua, Italien, am 14. August 2018 stürzte die 40 Meter hohe und fast 1.200 Meter Morandi-Brücke auf einem etwa 200 Meter langen Abschnitt ein. Es starben 43 Personen. Am 1. August 1976 brach die Wiener Reichsbrücke in sich zusammen. Das Bauwerk stürzte in die Donau und riss einen Pkw und einen Bus mit sich in die Tiefe. Der Autolenker starb.