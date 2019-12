Beethoven 2020 - Wiener Beethoven-Jahr feierlich eröffnet

"Beethoven gehört allen", lautete das Motto - und immerhin 900 Musikfreundinnen und -freunde fühlten sich angesprochen. Sie waren Montagabend in den Festsaal des Wiener Rathauses gekommen, um die Eröffnung des Jubiläumsjahres "WIENBEETHOVEN2020" zu feiern. Auch Beethoven selbst war gekommen - und zwar in Gestalt einer vom theaterfink speziell für das Beethoven-Jahr kreierten Puppe.

In Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler, Finanzstadtrat Peter Hanke (alle SPÖ) und der Beethoven-Koordinatorin Susanne Schicker gab es ein buntes Festprogramm, das von der vom 29er Blech, einem von Bediensteten der Stadt Wien gebildeten Blechbläserensemble, gespielten "Ode an die Freude" bis zu "This Night" von Billy Joel, der sich für den Song eines Beethoven-Zitats bedient hat, reichte. Der 1. Wiener Gemeindebauchor sang Lieder, die sich mit zentralen Themen aus dem Schaffen Beethovens befassen, das Webern Symphonie Orchester der mdw (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) spielte Beethovens Zweite Symphonie in D-Dur. Auch die Musik und Kunst Privatuniversität beteiligte sich mit Studierenden der Abteilungen Jazz und Musikalisches Unterhaltungstheater an dem Programm.