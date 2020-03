Beeindruckende Besucherstatistik der Kunsteisbahn

Die Hohenemser Kunsteisbahn wartet in der Saison 2019/2020 mit beeindruckenden Zahlen auf – über 6.000 Kinder kamen Eislaufen!

Nicht nur Besucher aus Hohenems nutzen das Angebot auf dem wunderschön sanierten Eisplatz im Herrenried, auch Gäste von außerhalb sind vermehrt auf der Hohenemser Kunsteisbahn anzutreffen.

So konnte in der heurigen Eissaison ein Besucherstrom von 6.143 Kindern verzeichnet werden. Rund zwei Drittel kamen dabei aus Hohenems, besonders aus den Schulen und Kindergärten. Ein Drittel kam aber auch von außerhalb.

„Besonders die Besucher aus der Region amKumma stechen hier natürlich hervor, welche die Emser Kunsteisbahn intensiv nutzen. Was uns ebenfalls sehr freut ist aber, dass auch Schulen und Besucher aus dem Montafon, dem Bregenzerwald oder dem Vorarlberger Unterland, wie zum Beispiel aus Hard, bei uns in Hohenems zu Gast waren“, ist Sportstadtrat Friedl Dold begeistert.