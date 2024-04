Bedingte Haft für Gutheißen des Hamas-Angriffs auf Israel

Eine angehende Kinderärztin ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen Gutheißens terroristischer Straftaten (§ 282a StGB) rechtskräftig zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte wenige Stunden nach dem Terror-Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 einen "Zeit im Bild"-Bericht auf Facebook mit der Bemerkung "Free Palästina. Endlich! Danke, Gott" kommentiert.

Die 24-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland und bekam den Angriff auf Israel ihrer Aussage nebenbei mit, während sie mit Freundinnen Serien schaute: "Wir haben gequatscht und hatten einen angenehmen Abend." Auf ihrem Handy habe sie dann den ORF-Beitrag gesehen: "Ich habe nicht das ganze Video geschaut. Es war eine Momentaufnahme." Ihr Kommentar sei "extrem dumm, leichtsinnig und unüberlegt gewesen", sagte die Medizinstudentin, die mehrfach betonte, sie werde demnächst ihr Studium abschließen und wolle dann unbedingt Kinderärztin werden.

Die Angeklagte, die frisch frisiert wirkte und Markenkleidung trug, behauptete, nicht gewusst zu haben, dass die Hamas "eine radikalislamistische Organisation ist, die Menschen tötet", wie sie sagte. Sie habe sich bis zum Erhalt des Strafantrags "nicht mit dieser Thematik auseinandergesetzt".

Plötzlich begann die Angeklagte sogar zu weinen, worauf ihr der "Standard"-Gerichtsreporter Taschentücher reichte und die Verhandlung wieder fortgesetzt werden konnte. "Ich hab' dieses Gedankengut nicht", betonte die 24-Jährige, "ich hab' mit denen (der Hamas, Anm.) nichts zu tun." Nach kurzer Rücksprache mit ihrer Verteidigerin akzeptierte sie ihre Verurteilung. Auch der Staatsanwalt war mit der Strafe einverstanden.