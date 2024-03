Bedingte Haft für fortgesetzte Gewalt gegen Mutter

Ein 18-Jähriger ist Donnerstagmittag am Wiener Landesgericht wegen fortgesetzter Gewalt (§ 107b StGB) gegen seine Mutter und zwei gescheiterter Raubversuche zu zehn Monaten Haft verurteilt worden, die ihm ein Schöffensenat unter Setzung einer dreijährigen Probezeit bedingt nachsah. Zusätzlich wurde Bewährungshilfe angeordnet und dem Burschen per Weisung aufgetragen, sich einem Antiaggressionstraining zu unterziehen und eine Arbeit oder Lehrstelle zu finden.

Die Mutter hatte dem Senat ausführlich dargelegt, was ihr Sohn ihr angetan habe. Der Angeklagte stellte dagegen sämtliche Vorwürfe in Abrede. Sein Verfahrenshelfer meldete unmittelbar nach der Urteilsverkündung Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an. Von ursprünglich mitangeklagten Tätlichkeiten gegen die 86-jährige Großmutter wurde der 18-Jährige rechtskräftig freigesprochen. Die Pensionistin machte in der Verhandlung von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch. Ihre ihren Enkel belastenden Angaben vor der Polizei konnten daher nicht verwendet werden.