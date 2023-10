Seidl/Pristauz holen Beach-Titel bei Challenger in Goa

Die Beach-Volleyballer Robin Seidl und Moritz Pristauz haben am Sonntag das Challenger-Turnier der Pro Tour in Goa in Indien gewonnen und damit ihren bisher größten gemeinsamen Erfolg gefeiert. Im Finale siegte das ÖVV-Duo gegen die routinierten Spanier Pablo Herrera/Adrian Gavira 2:1 (-18,16,15), nachdem sie Matchbälle abgewehrt hatten. Im Halbfinale hatten sich Seidl/Pristauz gegen die britischen Zwillingsbrüder Javier und Joaquin Bello 2:1 (-18,14,13) durchgesetzt.

Seidl/Pristauz waren aus der Qualifikation gekommen und verloren im Hauptbewerb ihr erstes Gruppen-Match, starteten dann aber einen Siegeszug. In diesem war ein 2:0 im Achtelfinale gegen ihre Landsleute Julian Hörl/Alexander Horst inkludiert. Diesen Vergleich hatten Seidl/Pristauz auch schon zwei Wochen davor bei den Weltmeisterschaften in Mexiko gewonnen. Nun schrieben sie erneut gut in der Weltrangliste und auch in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris an.