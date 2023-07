Beach-Volleyballer Hörl/Horst in Espinho im Finale

Die rot-weiß-roten Beach-Volleyballer Julian Hörl/Alexander Horst sind beim Challenge Event der Pro Tour in Espinho ins Finale eingezogen. Das ÖVV-Duo besiegte im Halbfinale am Sonntag die Polen Piotr Kantor/Jakub Zdybek glatt mit 2:0 (16,17). Im Endspiel um den ersten Turniersieg in dieser Saison in der zweithöchsten Tour-Kategorie wenige Stunden später (18:30 Uhr) wartete das US-Duo Trevor Crabb/Theodore Brunner.

Hörl (31) und Horst (40) schafften heuer damit zum zweiten Mal den Sprung aufs Stockerl. Im April hatte es für das Duo bei der Saquarema Challenge in Brasilien im April einen dritten Platz gegeben.