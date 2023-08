Beach-Volleyballer Doppler beendet Karriere

Österreichs erfolgreichster Beach-Volleyballer Clemens Doppler hat am Mittwoch angekündigt, seine Karriere zu beenden. "Nach 24 Jahren im Spitzensport darf ich sagen 'Life was a Beach' und meinen Rücktritt als Beach-Volleyballer bekanntgeben", sagte der zweifache Europameister und WM-Silbermedaillengewinner. Der Rückzug erfolgt allerdings nicht sofort, die Staatsmeisterschaft am Wochenende in Baden sei aber das letzte Turnier in Österreich.

Zudem bestehe im restlichen Saisonverlauf noch die Möglichkeit der Teilnahme an dem ein oder anderen internationalen Turnier, "falls wir da noch reinrutschen", ergänzte Doppler. Bereits vor zwei Jahren trat er sportlich leiser und absolvierte mit Partner Thomas Kunert vorwiegend Bewerbe auf nationaler Ebene. Abseits des Platzes widmet sich der Vater einer neunjährigen Tochter seither vermehrt der Familie und der Karriere nach der Karriere. Er absolviert die Ausbildung zum Polizisten, hält Vorträge vor Führungskräften, blieb aber auch dem Beach-Volleyball als Mentor erhalten.

Den größten Karriereerfolg feierte Doppler unbestritten bei der Heim-WM 2017 auf der Wiener Donauinsel. Getragen von tausenden Fans kämpfte er sich an der Seite von Alexander Horst bis ins Finale, und gewann mit Silber die bisher einzige ÖVV-Medaille bei Weltmeisterschaften. Zudem krönte sich Doppler mit Nik Berger 2003 sowie Peter Gartmayer 2007 zwei Mal zum Europameister und nahm an drei olympischen Spielen teil.

Einwandfrei verlief die Karriere des 2,00 m großen Blockspielers jedoch keineswegs. Drei Kreuzbandrisse, zahlreiche weitere Verletzungen und einige Operationen stellten Doppler während seiner Laufbahn immer wieder auf den Prüfstand. Dennoch hievte sich der gebürtige Oberösterreicher dank seines Durchhaltevermögens und unbändigen Willens immer wieder zurück in die Weltspitze.